Football : les Verts s’enfoncent encore à Toulouse pour la 15e journée de Ligue 1 (2-1)

Malgré une première période réussie et plutôt maîtrisée, les Verts n'ont pas réussi à revenir et à faire face à cette équipe de Toulouse, qui est rapidement revenue au score après le premier but inscrit par Lucas Stassin à la 53e minute.

Dans la foulée, les Violets ont réagi rapidement avant de prendre l'avantage en fin de match grâce à Aboukhlal, qui a marqué à l'extrême limite du hors-jeu.

Cette défaite maintient l'AS Saint-Étienne à la 16e place du classement général avec 13 points. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio passeront les fêtes, a minima, barragistes. Globalement, les Verts ont toutefois montré des progrès à l'extérieur. De son côté, le TFC se rapproche à deux points des places européennes.

Prochaine rencontre pour l'ASSE : ce sera de nouveau face à Marseille, mais cette fois-ci pour les 32es de finale de la Coupe de France, dimanche 22 décembre à 14h45.

R.H