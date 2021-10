Forum de l’emploi : 40 entreprises recruteront ce mardi au Groupama Stadium

C’est au sein du Groupama Stadium, enceinte de l’Olympique Lyonnais, que se tiendra ce mardi 12 octobre à partir de 13h30 un forum de l’emploi, organisé par La Cité des entreprises pour l’emploi et Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce sont quarante entreprises de la métropole lyonnaise, issues de tous les secteurs, qui seront présentes pour recruter : transport de marchandises, logistique, métiers du Groupama Stadium, Armée de l’air, Marine Nationale… et bien d’autres !

L’accès au forum se fera sur présentation du pass sanitaire, comme ça avait déjà été le cas lors du derniers forum organisé au Groupama Stadium en juillet autours des métiers de l’enceinte sportive qui avait été un franc succès en rassemblant plus de 600 personnes.