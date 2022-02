Fos-sur-Mer : les riverains opposés aux industriels devant la justice ce jeudi

Ce jeudi, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence va tenir la première audience du dossier opposant les riverains de Fos-sur-Mer et les industriels.

Après avoir déposé une première plainte, 14 riverains ont choisi de saisir la justice en s’attaquant aux industriels sur le plan civil pour « troubles anormaux du voisinage » dans cette zone industrielle où il y aurait deux fois plus d’asthme, de diabète et de cancer d’après une étude publiée en 2017 par Epseal.

Une assignation a été déposée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en 2019 et plus de deux ans après, la première audience va se tenir ce jeudi 3 février. Trois sociétés sont en cause : ArcelorMittal, Dépôts Pétroliers de Fos et Esso Raffinage.