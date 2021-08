Frédérique Vidal annonce une rentrée universitaire en “100% présentiel”

Sans jauge et sans pass sanitaire. À quelques jours de la rentrée, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal a fait des annonces concernant le sort des universités.

Elle a fait souffrir de nombreux étudiants, économiquement et/ou psychologiquement. L’épidémie de Covid-19 a débarqué en pleine année 2019-2020, et a gâché la rentrée 2020. La rentrée 2021 se profile, que va-t-il se passer pour le monde universitaire ? Dans une interview chez nos confrères du Parisien, ce mardi 24 août, Frédérique Vidal a assuré une rentrée “la plus normale possible”.

🗞 La #Rentrée2021 sera la plus normale possible : 100% des étudiants pourront être accueillis sur site. Le #PasseSanitaire ne sera pas requis pour suivre les cours.



Mon interview dans @le_Parisien ⤵️https://t.co/tdCFLOtcXR — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) August 25, 2021

Distanciation physique, pass sanitaire et jauge levés, maintien des gestes barrières

La ministre souhaite une rentrée sans jauge, 100% en présentiel : “Il n’y aura pas de jauge dans les amphis afin d’exploiter la capacité maximale des salles et permettre le 100 % présentiel. Cela veut donc dire qu’il n’y aura pas de distanciation physique” . Elle prévient cependant sur la configuration des lieux : “Si, dans certains cas très particuliers, il y a trop d’étudiants, les chefs d’établissements pourront dédoubler les salles, voire retransmettre le cours dans un autre amphithéâtre.”

Le port du masque reste obligatoire dans les campus. Aucun pass sanitaire ne sera exigé chez les étudiants pour qu’ils puissent assister aux cours. Néanmoins, ce dernier le sera lors des “événements festifs de rentrée organisés par les associations étudiantes, ou lorsque les universités déploient des activités culturelles, sportives – sans lien avec les cursus – dans des établissements recevant du public extérieur”, a précisé la ministre. Les colloques ou les séminaires scientifiques de plus de 50 personnes seront également concernés.

Quel protocole sanitaire ?

À partir de trois cas positifs à la Covid-19, dans une même unité d’enseignement et sur une période de 7 jours, l’établissement devra alerter la caisse primaire d’assurance maladie. La règle concernant les cas contacts est la suivante : un étudiant vacciné cas contact ne sera pas soumis à la période d’isolement. Les cas positifs et cas contacts non vaccinés seront eux isolés 7 jours. Ils devront alors suivre à distance l’enseignement. La ministre prévient qu’en cas d’emballement de l’épidémie les universités pourront passer à un dépistage aléatoire ou systématique du Covid-19 à l’université.

Frédérique Vidal mise sur la vaccination pour ce retour à la normale. Elle est satisfaite du taux de primovaccinés parmi les étudiants, “80%”, et de “63% de schémas vaccinaux complets”. “Dans chaque campus principal, il y aura un site, piloté par l’ARS. Les services de santé universitaire, dans certains cas, seront aussi centres de vaccination”, a également annoncé la ministre.

Enfin, du côté du dépistage, “2,5 millions d’autotests” ont été livrés aux établissements rangés sous la tutelle de son ministère, en prévision de la rentrée.