Gérard Collomb annonce le port obligatoire du masque à Lyon

Ce jeudi, Gérard Collomb était l’invité de France Info. Et le maire de Lyon en a profité pour annoncer que le port du masque serait obligatoire dans les rues de sa ville à partir du 11 mai.

Pour rappel, le port du masque ne devait être obligatoire que dans les transports en commun du groupe TCL. Désormais, cette mesure est étendue à la ville entière.

La Ville de Lyon a d’ores et déjà commandé plus d’1,5 million de masques. Il est sera également possible de s’en procurer en pharmacie, dans les supermarchés et dans les tabacs.