Givors : un pompier passé à tabac par une bande d’individus

Selon nos confrères du Progrès, un pompier a été victime d’agression alors qu’il rentrait tranquillement chez lui ce mercredi 21 décembre vers 23h après le travail à Givors. Une bande l’a passé à tabac et l’a roué de coups. Les secours sont rapidement arrivés sur place pour l’aider et l’ont transporté à l’hôpital. Un fracture du nez et plusieurs traumatismes ont été diagnostiqués. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incivilité.