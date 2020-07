Gouiri jouera contre l’OL samedi

Trois jours seulement après l’officialisation de transfert à l’OGC Nice, Amine Gouiri va retrouver le Groupama Stadium ce samedi. Le jeune attaquant devrait jouer lors du match de préparation opposant les Lyonnais aux Aiglons ce samedi à 18h30.

Transféré pour un montant estimé aux alentours de 7 millions d’euros, le Berjallien va évoluer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. C’est ce qu’a confirmé son entraîneur, Patrick Vieira en conférence de presse ce jeudi : “On a discuté de beaucoup de choses avec Amine Gouiri. Il a énormément de qualités (…). À nous de mettre les choses en place pour l’aider à grandir et à jouer. On a tout ce qu’il faut ici pour l’accompagner et combler les manques qu’il a car il est encore jeune. On va tout faire pour l’aider à grandir. Physiquement, il est bien. Il jouera un bout du match face à l’OL samedi.”

Très heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de la famille @ogcnice



Une nouvelle aventure commence pour moi et c’est avec beaucoup de fierté que je porterai ce maillot rouge et noir !



ISSA NISSA 🔴⚫️🦅 pic.twitter.com/ZF8ZSiojLo — Amine Gouiri (@aminegouiri) July 1, 2020

À noter que le club vient également d’officialiser les départs de Théo Ndicka Matam, et Lucas Margueron, respectivement à Ostende (Belgique) et au Clermont Foot (Ligue 2).