Très tôt ce jeudi matin, un grave accident de la route s’est produit sur la route nationale 7 dans le Rhône.

Non loin de Bully, une voiture et un camion sont entrés en collision dans des circonstances encore à déterminer. Conséquence, deux personnes ont été grièvement blessées et ont été hospitalisées dans un état critique avec l’appui d’un hélicoptère.