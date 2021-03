Grégory Doucet veut lancer Lyon dans la transition écologique

La Ville de Lyon va investir 1,25 milliard “pour devenir une capitale de la transition”. Le budget doit être voté lors du conseil municipal. Le maire a annoncé son intention de faire de Lyon une ville capable de faire face aux enjeux climatiques, sociaux et économiques.

En préambule Grégory Doucet a annoncé vouloir “montrer que Lyon est toujours capable de s’adapter, aux nouveaux enjeux du 21e siècle. Elle a une dette patrimoniale, avec une forme d’abandon de son patrimoine, de renoncement politique, un fatalisme et une perte de vision, une déconnexion avec les enjeux du siècle qui démarrait. On va tourner cette page et lancer Lyon dans la transition écologique, l’adapter aux enjeux sociaux et économiques du moment”.



Pour cela, Grégory Doucet compte investir 152 millions d’euros dans un plan de végétalisation de la ville (promenades ombragées, forêts urbaines, parcs…) 14 millions iront à la végétalisation des rues, 8 millions seront consacrés à la remise en état des parcs et jardins.



La piétonnisation restera l’un des enjeux, tout comme le développement du vélo, des aires de livraisons pour les vélos cargo. Autre point important, le passage progressif de la ville en zone 30.



Concernant les logements, le maire de Lyon désire investir 34 millions d’euros dans la production de logements sociaux. Par ailleurs 238 millions seront consacrés au sport et à la culture (115 millions pour la culture). Le maire de Lyon prévoit également la création d’une nouvelle piscine, de 4 nouveaux gymnases ou encore de MJC.