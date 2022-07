Grenoble : les quais réservés aux piétons tous les samedis de juillet

Entre le pont de Chartreuse et le pont Marius-Gontard, les quais sont désormais réservés aux piétons les samedis d’été. Ainsi, les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet de 11h du matin à minuit et demi, les quais de Grenoble sont fermés à la circulation automobile.



Le trafic est dévié par une signalétique spécifique pour maintenir une circulation fluide durant cette période estivale. Des activités et des concerts sont organisés pour animer les lieux.



Au programme :

– Animations pour enfants et famille avec la Maison des jeux à partir de 16h30 dans la rue Saint-Laurent, Tour du monde en 15 jeux.

– Dès 19h de la musique pour toutes et tous, bal tous les soirs sur la place de la Cymaise.



Attention, il n’y a pas d’animation le 16 juillet car il y a déjà le Cabaret Frappé au Jardin de ville.

Samedi 2 juillet

Maison des jeux de 16h30 à 19h30

Only You de 17h à 20h

Bal avec Foxy Family de 20h à 22h30

Samedi 9 juillet

Maison des jeux de 16h30 à 19h30

Anaïs Faury Zumba de 19h à 20h

Bal avec JP Franck de 20h à 22h30

Samedi 23 juillet

Maison des jeux de 16h30 à 19h30

Le petit bal rock avec les Barbarins Fourchus de 20h à 22h30

Samedi 30 juillet