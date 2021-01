Grève des enseignants : pas de service minimum d’accueil à Lyon ce mardi

Journée de grève ce mardi dans les écoles. Les enseignants demandent un plan d’urgence pour l’école, de meilleures conditions de travail et une plus grande reconnaissance.



A Lyon, la Ville annonce ne pas pouvoir assurer un service minimum compte tenu du contexte sanitaire. Il n’y aura donc aucun accueil possible pour les enfants dont l’enseignant est gréviste.

Dans un message adressé aux parents, la Ville indique que “la situation sanitaire actuelle ne permettra pas d’organiser le service minimum d’accueil proposé habituellement dans les gymnases municipaux, ceci afin de préserver la santé de tous, enfants comme adultes. Il est en particulier impossible d’observer dans un gymnase regroupant plusieurs écoles le non brassage entre les groupes-classes, le respect de la distanciation entre les enfants, le lavage fréquent des mains et l’aération régulière comme cela est désormais imposé compte tenu des récentes évolutions de l’épidémie Covid-19. “