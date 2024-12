Grève du 5 décembre dans les écoles : deux rassemblements prévus dans la Loire

Des perturbations à prévoir dans les écoles ce jeudi en raison de la grève des professeurs.

Au total, 65 % grévistes annoncés dans le premier degrés selon le FSU SNUIpp syndicat majoritaire des enseignants.

Pour l’heure on ne connaît pas exactement la situation dans la Loire. En revanche, On sait d'ores et déjà que deux rassemblements sont prévus, au lendemain du vote des motions de censure contre le gouvernement Barnier.

À Roanne, à partir de 10h30 devant l'hôtel des impôts et à Saint-Étienne, devant la bourse du travail, à la même heure.

On rappel, que les enseignants se mobilisent pour la défense des services publics.

R.H