Grève SNCF : les prévisions de ce vendredi

A la veille des vacances de Noël, la SNCF annonce que le trafic ferroviaire va légèrement s’améliorer ce vendredi.



Un tiers des TER circuleront ce 20 décembre. Le trafic des TGV s’améliore également puisque 15 allers-retours entre Paris et Lyon devraient être assurés. 6 allers-retours sont prévus ce vendredi entre Lyon et Marseille et 4 entre Lyon et Montpellier.



La direction de la SNCF a également annoncé que le trafic sera compliqué les 23 et 24 décembre prochain. 59% de ses TGV prévus lundi et mardi seront supprimés. Près de la moitié des voyageurs ayant réservé un billet pendant cette période devront échanger leur ticket.