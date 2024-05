Rhône : les horaires d’ouverture des bureaux de vote pour les élections européennes le 9 juin sont connus

Alors que les élections européennes se tiendront le 9 juin prochain, la préfecture du Rhône a annoncé dans un communiqué les modalités de scrutin. Ainsi les habitants de Lyon et Villeurbanne pourront voter entre 8h et 20h. De nombreuses communes de la Métropole de Lyon (Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, La Mulatière, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay Camp, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin et Vénissieux) auront accès aux urnes de 8h à 19h tandis que pour les autres communes du département le scrutin se terminera à 18h.