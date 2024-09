Griezmann se retire des Bleus !

Antoine Griezmann, l’un des joueurs les plus emblématiques de l’équipe de France, a annoncé ce lundi matin sa retraite internationale. À 33 ans, le champion du monde 2018 a décidé de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus, après avoir accumulé 137 sélections et marqué 44 buts. Lors de l'Euro 2016 perdu par les Bleus en finale contre le Portugal (0-1, a.p.), il avait été le meilleur joueur et buteur (6 buts) de la compétition, ce qui lui avait valu une troisième place au Ballon d'Or, une position qu'il retrouvera également en 2018 après une coupe du Monde victorieuse. En Russie, il avait été élu homme du match de la finale remporté contre la Croatie (4-2) et il avait signé quatre buts et quatre passes décisives dans le tournoi.

Griezmann a partagé cette nouvelle via une vidéo émotive sur ses réseaux sociaux, remerciant ses coéquipiers, les entraîneurs et les supporters pour leur soutien tout au long de sa carrière internationale. Il a exprimé sa gratitude pour les moments inoubliables vécus sous le maillot tricolore, notamment la victoire en Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

L’attaquant de l’Atlético Madrid continuera à jouer au haut niveau avec son club, où il reste une figure clé. Sa décision de se retirer de l’équipe nationale marque la fin d’une ère pour les Bleus, après les départs précédents de ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud.

Griezmann laisse derrière lui un héritage impressionnant qui fait probablement de lui l'un des cinq joueurs les plus importants de l'histoire des Bleus.

Lors du dernier Euro, il avait perdu son statut de titulaire indiscutable, débutant notamment la demi-finale perdue contre l’Espagne (2-1) sur le banc. En septembre, il avait été titularisé contre l’Italie (1-3) avant de redevenir remplaçant face à la Belgique (2-0). Sa relation avec Didier Deschamps s’était visiblement refroidie ces derniers temps, même si il l'a remercié dans sa vidéo sur ses réseaux. En mars 2023, le sélectionneur avait préféré Mbappé pour succéder à Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France, une décision que beaucoup avaient trouvée injuste envers Grizou.

Il aurait certainement dû avoir le brassard en 2023 pour succéder à Lloris. Certainement l'un des 5 plus grands (pour compter un peu large) joueurs de l'histoire des Bleus. https://t.co/eC3bINWBN5 — Julien Huët (@JulienHuet) September 30, 2024

J.H.