À Grigny, le bassin de joutes se transforme en « aquavillage » jusqu'au 24 août. Au programme : paddle, aquapark, rainbow slide (toboggan) et activités de plage (volley, rugby), ainsi que teqball, tennis de table et badminton. Le centre dispose également d'un espace détente, d'une zone de lecture avec parasol, d'une pelouse synthétique et d’un coin restauration. Accessible gratuitement sur réservation, l'espace est ouvert aux enfants de plus de 140 cm. Les plus petits doivent être accompagnés d'un adulte.

ML