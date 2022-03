Guerre en Ukraine : treize réfugiés ukrainiens installés aux Pennes-Mirabeau

Treize réfugiés arrivés dimanche en Provence ont été installés aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Tous sont hébergés au sein d’une ancienne maison pour enfants qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes.



Selon la présidente du Département, ce dernier, est prêt pour accueillir d’autres réfugiés qui auraient besoin rapidement d’un toit : “Les initiatives locales, toutes mises bout à bout, peuvent peser sur ce conflit et ses conséquences. Pour l’heure, l’urgence est d’apporter un soutien permanent à ceux qui ont dû quitter leur pays et qui n’ont plus rien”, estime Martine Vassal.

Ce soir, j'ai accueilli les premières familles ukrainiennes sur notre territoire qui ont fui la guerre laissant derrière elles leurs fils, leurs maris, leurs pères. J'ai tenu à être auprès de ces femmes et de ces enfants pour leur assurer tout mon soutien et celui des Provençaux. pic.twitter.com/9kWOi7neqF — Martine VASSAL (@MartineVassal) March 6, 2022