Guerre en Ukraine : vers une pénurie de moutarde en France ?

Le secteur de la moutarde fait face à des risques de pénuries depuis maintenant plusieurs semaines et certains supermarchés peinent à se ravitailler. L’été 2021 au Canada, mais surtout la guerre en Ukraine sont les principales causes de cette difficulté d’approvisionnement dans l’Hexagone. Le prix du condiment aurait d’ailleurs grimpé de 9% en un an. Et ce n’est peut-être que le début…



La première cause se situe au Canada. À l’été 2021, une vague de chaleur importante à déferler sur l’ensemble du territoire provoquant une baisse des importations de graines de moutarde à hauteur de 28%. De plus, la production de graine de moutarde est en déclin depuis 2020 (environ 135 000 tonnes produites). En 2021, 99 000 tonnes ont été produites pour arriver à 71 000 tonnes seulement pour cette année pour le plus gros producteur du monde.



Problème, les deuxièmes plus gros producteurs de graines de moutarde dans le monde sont l’Ukraine et la Russie. Or, le conflit qui se déroule actuellement sur le sol ukrainien ne permet pas d’assurer une production optimale. Le secteur de la moutarde et les supermarchés pourraient donc prochainement se tourner vers les produits locaux. Mais le prix devrait encore nettement augmenter pour les consommateurs.