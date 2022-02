Gwendal Peizerat, un champion olympique investit

Le 18 février 2002, le couple français de danse mixte sur glace Anissina Peizerat créait l’exploit en remportant la première médaille d’or française aux JO dans cette catégorie. 20 ans après, un nouveau duo tricolore est arrivé à recréer l’exploit de remporter le titre olympique dans cette catégorie.

En effet, ce lundi 14 février, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace aux Jeux de Pékin. Cet événement a fait resurgir de nombreux très bons souvenirs à Gwendal Peizerat.

Un personnage investit dans la vie associative



Dans la continuité de son titre olympique, le danseur est aussi devenu parrain de l’association « Le Blé de l’Espérance ». Cette dernière récolte de l’argent pour financer des projets afin de rendre la vie plus douce aux enfants malades hospitalisés ou porteurs d’un handicap. Gwendal Peizerat explique son rôle au cœur de l’association.

C’est à cette occasion que le chanteur organise un concert le 1er avril prochain à Caluire où la totalité des dons serviront pour le financement de plusieurs projets pour aider les enfants malades.

Un danseur devenu chanteur

Depuis son sacre il y a 20 ans, le danseur sur glace Gwendal Peizerat a continué de s’investir dans de nombreux projets. Passionné par la musique depuis qu’il a commencé le piano à 11 ans, l’artiste a souhaité commencer une carrière dans la musique après qu’il ait arrêté celle sportive.

Pour l’artiste, ” l’aventure musicale est tout aussi excitante et passionnante que l’aventure olympique. ” Il explique que pour les deux cas il y a de nombreuses similitudes concernant l’investissement, l’entrainement et l’apprentissage.

Dernièrement, l’auteur-compositeur interprète à même souhaité créer une chanson pour rendre hommage à Gabriella et Guillaume et plus largement à tous les sportifs olympiens.

La totalité de ces deux albums sont à retrouver sur son site internet.