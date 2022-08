Habitat : le Grand Chalon propose un soutien financier aux propriétaires

Jusqu’au 1 janvier 2023, le Grand Chalon va proposer aux Grands Chalonnais, propriétaires d’un logement, un accompagnement technique et un soutien financier au sein de leur agglomération.

En effet, depuis ce mercredi 24 août 2022, la loi impose le gel des loyers pour les logements énergivores, classés catégories F et G. Le Grand Chalon souhaite ainsi soutenir les propriétaires pour que la sobriété énergétique soit accessible à tous.

7 rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône

Pour le président du Grand Chalon, Sébastien Martin : « La situation écologique et l’augmentation des prix de l’énergie imposent que nous placions la sobriété énergétique au cœur de notre Projet de territoire et que nous soutenions les habitants pour atteindre cet objectif. Plus qu’un concept, elle doit devenir une réalité accessible au plus grand nombre ».

L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon sera ouvert au public (sur rendez-vous au 03 58 09 20 45 ou à l’adresse habitatconseil@legrandchalon.fr) afin de conseiller techniquement et d’orienter les personnes le souhaitant vers la bonne aide financière.