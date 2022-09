Hall Tony Garnier : un ciné-concert Disney programmé au 11 décembre

Le dimanche 11 décembre prochain, un ciné-concert Disney va être organisé à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon. Y seront jouées les musiques les plus connues des dessins-animés de cet univers. Le Roi Lion, la Belle et la Bête, Mary Poppins, le Livre de la Jungle… tous seront joués par un orchestre symphonique et des chanteurs. Le tout accompagné d’un écran géant projetant les dessins-animés.