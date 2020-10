Houssem Aouar et Memphis Depay devraient rester à l’OL !

Selon les informations de L’Équipe et de RMC Sport, l’Olympique Lyonnais aurait décidé de fermer la porte aux départs de Memphis Depay et d’Houssem Aouar. Aucun accord n’aurait été trouvé avec les clubs intéressés par les deux joueurs.



Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas avait déjà annoncé que la date limite concernant un éventuel départ serait fixée à ce samedi. Pour rappel, Houssem Aouar était notamment convoité par Arsenal, la Juventus Turin, le PSG ou encore Manchester City. De son côté, Memphis Depay souhaitait rejoindre son ancien sélectionneur, Ronald Koeman au FC Barcelone.



Tout reste cependant possible dans cette période de transfert. Un revirement de situation peut-être envisagé en cas d’offre alléchante dans les dernières heures du mercato.