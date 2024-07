Hugo Boucheron : plus qu’un simple champion, un homme au mental d’acier

Hugo Boucheron, 30 ans, 1m95, est bien plus qu'un simple athlète, il incarne l'essence même de la détermination, de la résilience et de la passion sportive. Né le 30 mai 1993 à Lyon, ce rameur français a su se frayer un chemin vers l'élite mondiale de l'aviron grâce à une combinaison de talent brut et de travail acharné. Le parcours de Hugo dans l’aviron commence tôt. Fasciné par la discipline exigeante de ce sport, il rejoint le club d'aviron de l'AUN Lyon, où il se distingue rapidement par sa technique et sa force. En 2011, à seulement 18 ans, il participe à ses premiers championnats du monde juniors, où il se classe déjà parmi les meilleurs.

Le sommet de sa carrière arrive en 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo, aux côtés de son coéquipier Matthieu Androdias où le géant lyonnais décroche la médaille d'or en deux de couple, une performance exceptionnelle couplée avec le record olympique de cette discipline en 6'00'3 minutes. Leur victoire est d'autant plus mémorable qu'elle met fin à une longue attente pour l'aviron français, qui n'avait pas remporté d'or olympique dans cette discipline depuis 2004 à Athènes.

Au-delà des médailles et des titres, Hugo Boucheron se distingue par sa philosophie de vie pusqu'il prône une approche holistique de l'entraînement, mettant l'accent non seulement sur la performance physique, mais aussi sur le bien-être mental. Hugo est un fervent défenseur de la préparation mentale et de la méditation qui, selon lui, sont essentielles pour atteindre des performances optimales et pour maintenir un équilibre dans la vie. Paris 2024 est dans la mire de Hugo depuis Tokyo 2020, où il tentera de décrocher à nouveau la médaille d'or avec son compatriote et ami, Matthieu Androdias.

