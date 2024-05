Il n’y avait rien à faire contre ce PSG, l’OL logiquement battu en finale

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, finale de la coupe de France : 1-2 (0-2). Buts : Dembélé (22e) et Ruiz (34e). O'Brien (55e).

L'OL impuissant

Même si le score est bien moins sévère qu'en championnat (4-1 à l'aller comme au retour), l'OL a été largement dominé par le PSG. Les chiffres sont sans appel : 68% de possession, 28 tirs à 10, 11 tirs cadrés à 2... Le but d'O'brien, son cinquième de la saison, à la réception d'un corner de Cherki a rallumé l'espoir. Mais Lyon n'a finalement eu qu'une opportunité d'égaliser, sur laquelle Donnarumma s'est envolé pour détourner une tête de Tagliafico (63e). Dans le dernier quart d'heure, Paris a été monstrueux pour confisquer le ballon, rendant les Gones totalement impuissants.

Pas de sixième coupe de France et douze ans sans titre pour l'OL

Lyon ne jouera pas le Trophée des Champions qui opposera le PSG, auteur du doublé, à son dauphin l'AS Monaco. A moins d'une refonte de cette compétition et de l'arrivée peu souhaitable d'un "Final Four". Les Lyonnais sont désormais en vacances et reprendront le chemin de l'entraînement à la fin du mois de juin.

Déception énorme pour les supporters lyonnais après la défaite face au PSG.#OLPSG pic.twitter.com/JCm56C4kDi — Tonic Radio (@tonic_radio) May 25, 2024