Il parcourt plus de 16 000 km à travers l’Afrique

Le Britannique Russ Cook a conclu dimanche en Tunisie la folle aventure de parcourir plus de 16 000 km pour traverser le continent africain en courant. À 27 ans, le coureur a traversé seize pays depuis le 22 avril 2023 et parcouru plus de 16 250 kilomètres en 351 jours. Le jeune homme, surnommé "Hardest geezer" (le mec le plus dur), a couru dans les montagnes, les forêts et également le désert du Sahara où il a dû courir de nuit à cause des fortes chaleurs. Acclamé par sa famille et des dizaines de Tunisiens à son arrivée à Cap Angela, il a réussi à lever plus de 668 730 euros, qu'il va reverser à l'organisation caritative britannique Running Charity, qui aide les jeunes sans abri.