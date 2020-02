Il se travestissait pour voler des personnes âgées

La technique était bien rodée. Six hommes ont été interpellés à Marseille et dans l’agglomération lyonnaise. Depuis plusieurs mois le petit groupe s’en prenait à des personnes âgées.



Un homme travesti en femme abordait les victimes et les incitait à utiliser leur carte bleue. Pendant cette opération, ils en profitaient pour mémoriser le code de carte bleue, puis la dérobait et faisaient ensuite des retraits. Le préjudice est estimé au moins à 20 000 euros.



Les six hommes ont été présentés à un juge lyonnais.

[#ContreLesVols] Déguisé en femme, il incitait des personnes âgées à utiliser leur carte bancaire pour ensuite les voler : belle enquête des policiers de #Lyon qui interpellent un malfaiteur et ses complices, soupçonnés d’avoir commis + de 30 vols pour un préjudice de 20 000 €. pic.twitter.com/nN8P3Mir4Z — Police nationale (@PoliceNationale) February 20, 2020