Inauguration du Mémorial de la Shoah 

80 ans après la libération des camps de concentration, et celui d’Auschwitz, un mémorial de la Shoah a été inauguré ce dimanche place Carnot.

Près de la gare de Lyon-Perrache, d'où sont partis les trains transportant 6 100 Juifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction de Drancy et des camps de la mort, que se dresse le Mémorial de la Shoah "En mémoire des six millions de juifs victimes de la Soah, dont un million et demi d'enfants, 1941-1945, 6100 venaient de notre région".

Composé de 1 173 mètres de rails, il symbolise la distance de 1 173 kilomètres, qui sépare Lyon d'Auschwitz-Birkenau.

M.L.