Inauguration du nouveau square Pierre Vaux à Chalon-sur-Saône

Le square Pierre Vaux de Chalon, auparavant une étendue de sable et d'herbes de 3400 m², a été réaménagé en partie par l'école Bourgogne Pierre Vaux. Les enfants ont pu planter des végétaux autour des nouveaux arbres plantés par la ville. L'inauguration de ce square entièrement réaménagé a eu lieu mardi 25 juin, en présence des habitants du quartier et du maire de Chalon.

Outre le travail des enfants, cette inauguration marque l'aboutissement d'un projet de la ville visant à remplacer les surfaces de sable par du gazon afin d'ajouter de la verdure et de rendre le lieu plus accueillant et esthétique.