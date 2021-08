Incendies dans le Var : des centaines de pompiers de la région mobilisés

Depuis lundi 16 août, le département du Var est la proie des flammes.

Un important incendie s’est déclenché dans l’arrière-pays de Saint Tropez. Ce feu de forêt fait des ravages : 5 000 hectares de forêt et environ 20 kilomètres de long. Pour tenter de l’arrêter, des sapeurs-pompiers de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais sur place pour venir en aide à leurs collègues varois.

Félicitations aux 26 sapeurs-pompiers du SDMIS pour leur engagement dans cette solidarité nationale au profit du département du VAR. https://t.co/lyEkxJLXt8 — Contrôleur général Serge DELAIGUE (@CGSDELAIGUE) August 17, 2021

🚒35 #pompiers de la #Loire sont partis dans la nuit avec la colonne de renfort SERA2 @coz_sudest commandée par le @sdis42 pour aider les sapeurs-pompiers de la zone sud qui luttent actuellement contre de violents #FeuxDeForets 🔥Courage à tous ! #solidarité pic.twitter.com/yVFz3bmoq7 — Sapeurs-pompiers de la Loire / SDIS 42 (@sdis42) August 17, 2021

En tout, ce sont 338 sapeurs-pompiers de l’ensemble de la région qui ont été déployés : Rhône, Loire, Isère, Savoie, Haute-Savoie,. Au total, plus de 900 pompiers sont sur les lieux et travaillent d’arrache-pied pour vaincre le feu. 180 camions sont mobilisés pour lutter contre les flammes ainsi que des Canadairs et des hélicoptères bombardiers d’eau.

🔥🌳 #FeuDeForêt dans le Var (83) : ce matin, la lutte contre les flammes se poursuit pour les moyens mobilisés.

🚒 Plus de 900 sapeurs-pompiers et 60 sapeurs-sauveteurs.

🛩️ 4 #Canadair et 2 #Dash ont réalisé 70 largages ce matin.

⚠️ Suivez les consignes des autorités @Prefet83 pic.twitter.com/EsqBnBvueQ — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

🔥 Départ cette nuit de Moirans du Groupe d’intervention feux de forêts #GIFF de @sdis38 pour former, avec @sdis42 et @sdis_74, la colonne de renfort #FDF #SERA2. Arrivée ce matin à Luynes, dans les Bouches-du-Rhône. Courage à tous dans cette mission ! pic.twitter.com/X5qxJuzTLs — Sdis de l'Isère (@sdis38) August 17, 2021

Si l’incendie n’a pour le moment fait aucune victime, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées, à titre préventif. Selon l’AFP, 6 campings ont notamment été évacués.