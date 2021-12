Incidents lors d’OL-OM : le rapport de Ruddy Buquet accable Jean-Michel Aulas et Jorge Sampaoli

Il était attendu avec impatience et a enfin été publié lundi. Le rapport de Ruddy Buquet, l’arbitre de la rencontre OL-OM, qui avait été interrompue après seulement quatre minutes de jeu le 21 novembre dernier suite au jet d’une bouteille d’eau de la part d’un supporters lyonnais sur le tête du capitaine marseillais Dimitri Payet, vient d’être rendu.

Dans son rapport, l’arbitre pointe le comportement du président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas. En voici quelques extraits : « Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l’Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : ”La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comex (= Comité exécutif) et ça ne va pas en rester là.” ».

La commission de discipline de la LFP statuera mercredi

Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’OM, est également mis en cause par l’arbitre dans son rapport : il « eu un comportement, des gestes de plus en plus déplacés à mon égard en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire », écrit Ruddy Buquet.

Mercredi, la commission de discipline de la LFP se réunira à 18 heures pour statuer sur le dossier OL-OM. Lors des délibérations, cette commission pourra s’appuyer sur le rapport d’incidents rédigé par l’arbitre.