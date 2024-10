Intempéries au sud de Lyon : l’A47 a rouvert aux automobilistes dans les deux sens

L’A47 a rouvert ce matin depuis 3h dans les deux sens de circulation entre Saint-Etienne et Lyon.

L’annonce a été faite hier en début de soirée par le ministre des transports François Durovray en déplacement du côté de Givors fortement touché par les intempéries au sud de Lyon.

Pour rappel, L'A47 avait été fermée de l'échangeur n°11 "La Madeleine" et au niveau du nœud de Ternay avec des déviations pour les voitures par l'A89 et l'A72 ou par la D432 et l'A450.

Des opérations de pompage massives avaient été mises en place nécessitant l'acheminement en renfort de moyens spécialisés nationaux.

Concernant le trafic des trains entre Lyon et Saint-Etienne, la circulation ne devrait pas reprendre avant "plusieurs jours", indique le ministre.