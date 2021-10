Intempéries dans les Bouches-du-Rhône : le trafic interrompu, les écoles fermées

Il est tombé l’équivalent de 3 mois de pluie en quelques heures seulement et ce n’est pas terminé. Marseille et les Bouches-du-Rhône ont été placés en alerte rouge par Météo France pour des inondations et des pluies fortes. Plus aucun train ne circule actuellement entre Marseille et Nice, il est fortement déconseillé de se déplacer. Les écoles et collèges du département sont fermés.

A Marseille, les dégâts sont importants, une maison s’est effondrée, le service réanimation de la Casamance a été évacué à Aubagne.



Aubagne, où les écoles et les crèches resteront fermées ce mardi pour mener des contrôles sécurité dans l’ensemble des établissements.



200 sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort dans les Bouches-du-Rhône. A Cassis il y a eu jusqu’à 1m30 d’eau dans les maisons. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé “à toutes les personnes dans le Sud de faire très attention”.