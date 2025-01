Interdiction des vignettes Crit’Air dans les ZFE : une décision qui fait de nombreux débats

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les véhicules qui portent la vignette Crit'Air 3 ne sont plus autorisés à circuler dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE). La décision suscite de vifs débats au conseil métropolitain et La France Insoumise a réalisé une manifestation d'environ 100 personnes hier soir. Les militants dénoncent l'impact social de cette mesure et demandent une suspension de la verbalisation des Crit'Air 3. La maire de Vénissieux, Michèle Picard, et d'autres élus, appellent à un assouplissement du calendrier et à des mesures d'accompagnement pour les plus vulnérables.

