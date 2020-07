Interpol : 407 arrestations dans une vaste opération internationale

Une vaste opération, coordonnée par Interpol et Europol entre décembre 2019 et juin 2020, a permis la saisie de plus de 12 000 tonnes de marchandises d’une valeur de 40 millions de dollars, et le démantèlement de 19 organisations du crime organisé.

L’opération, qui a impliqué les autorités de 77 pays, a permis l’arrestation de 407 personnes, a indiqué ce mercredi Interpol. Parmi les produits saisis figurent des produits laitiers contaminés, de la viande d’animaux illégalement abattus et des produits médicaux contrefaits.

En pleine pandémie de Covid-19, l’agence de coopération policière internationale basée à Lyon rapporte notamment avoir coordonné la saisie de milliers de produits médicaux contrefaits, dont du gel désinfectant et 17 000 faux kits de test coronavirus.

Cette opération, baptisée “Opson”, reproduite chaque année depuis 9 ans, a également permis d’empêcher le commerce d’autres marchandises frelatées ou contrefaites comme des produits de beauté, des vêtements, du tabac, des chaussures et vêtements, ainsi que des produits électroniques d’une valeur totale de 3,1 millions de dollars.