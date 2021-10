Irrité par le bruit des klaxons, le ministre indien des Transports veut le remplacer par de la musique

Il y a des sons qui vous crispent et vous mettent sur les nerfs. Pour éviter le bruit des klaxons, le ministre des Transports veut les remplacer par des airs de musique. « J’étudie la question et j’envisage bientôt d’élaborer une loi pour que les klaxons de tous les véhicules prennent le son d’instruments de musique indiens afin que ce soit plus agréable à entendre », a déclaré le ministre



Nitin Gadkari envisage de mettre en place des airs indiens de flûte, violon et harmonica.



Une idée loin d’être anecdotique puisque l’Inde abrite certaines des villes les plus bruyantes du monde. La plupart des camions de l’Inde affichent à l’arrière des messages « Horn OK Please » ou « Blow Horn », peints de multiples couleurs, invitant les véhicules à klaxonner pour signaler leur présence ou leur intention de doubler.