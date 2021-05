Jason Denayer ira à l’Euro avec la Belgique

Le cadre de la défense lyonnaise disputera l’Euro avec la Belgique cet été. En effet, Jason Denayer a été retenu par le sélectionneur belge Roberto Martinez pour participer au prochain Euro de football (du 11 juin au 10 juillet).

Le défenseur de l’OL figure donc dans la liste élargie de 26 joueurs belges, aux côtés notamment d’Eden Hazard et de Romelu Lukaku. Avec les Diables Rouges, il compte 23 capes pour un but. Depuis plus d’un an et demi, le natif de Bruxelles enchaine les matchs avec son pays, devenant le pilier d’une solide défense à trois (12 titularisations sur 14 possibles).

Celui qui négocie actuellement une prolongation de contrat à l’OL vivra son deuxième championnat d’Europe, après l’Euro 2016 où il avait été titularisé lors de la défaite en quart de final contre le Pays de Galles.

Au programme, Jason Denayer et ses coéquipiers débuteront contre la Russie, avant d’affronter le Danemark et de conclure la phase de groupe face à la Finlande le 21 juin prochain.