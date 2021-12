Jean Castex annonce de nouvelles mesures sanitaires pour lutter face au Covid

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir de nouvelles mesures sanitaires à Matignon pour faire face à la recrudescence de cas de Covid actuellement dans l’Hexagone. D’abord, l’actuel pass sanitaire va devenir un pass vaccinal. Ainsi seul un schéma vaccinal complet permettra d’obtenir le pass et non plus les tests PCR négatifs comme c’est actuellement le cas.

Le délais avant le rappel du vaccin va lui passer de 5 à 4 mois. Aussi, le soir du nouvel an, feux d’artifices et concerts dans les communes seront annulées et il est recommandé pour tout le monde de faire un test PCR avant de se réunir pour les fêtes. En marge de ces mesures, la rémunération des heures supplémentaire dans les hôpitaux va également être doublée.