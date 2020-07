Jean Castex nommé premier ministre

On connaît l’identité du premier ministre après l’annonce de matin de la démission du gouvernement d’Edouard Philippe. Il s’agit de Jean Castex, le “monsieur déconfinement” de l’exécutif pendant l’épidémie de coronavirus. La passation de pouvoir est attendue dans la journée à Matignon..

Ancien délégué interministériel chargé du déconfinement, il succède ainsi à Edouard Philippe. Passé par les bancs de l’ENA, il est originaire du Gers (Occitanie). Il occupe la fonction de maire à la ville de Prades depuis 2008, sous l’étiquette Les Républicains. Il était redevenu après la fin de l’opération du déconfinement délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’Elysée décrit Jean Castex comme un homme “parfaitement rompu aux arcanes parisiennes et fin connaisseur des réalités locales et territoriales, qui conjugue expérience de la haute fonction publique, (…) et des mandats locaux.”

Lors de son discours de passation de pouvoir, Edouard Philippe a souhaité ‘’beaucoup de réussite et beaucoup de succès’’ à son successeur : ‘’Je sais que vous avez un esprit ouvert et une main ferme’’.