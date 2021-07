Jean Castex s’exprimera dans le JT de 13h de TF1 ce mercredi

Une prise de parole de Jean Castex est attendue ce mercredi. A l’issue du Conseil de défense, le Premier Ministre s’exprimera dans le journal de 13h de TF1. Il devrait notamment détailler les mesures pour faire face au rebond de l’épidémie et à la hausse quotidienne des contaminations, due au variant Delta. Une intervention qui coïncidera avec le premier jour de l’extension du pass sanitaire.



Ce mercredi, ce dernier deviendra obligatoire dans tous les lieux de culture et de loisirs (théâtres, cinémas, musées, parcs d’attractions, festivals, salles de concerts…) accueillant plus de 50 personnes. Pour accéder à ces lieux, les personnes de plus de 12 ans devront donc présenter une preuve de non contamination : une attestation de vaccination complète, un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Le pass pourra être présenté au format papier ou numérique à partir de l’application Tousanticovid.

Ce lundi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal indique que les contrôles devraient, dans un premier temps, se faire de manière souple. Fermeture des bars et restaurants à 23h, port du masque en extérieur, voici les premières mesures de retour dans certains départements comme les Pyrénées-Orientales. Le gouvernement n’exclut pas de rétablir des mesures de couvre-feu dans les départements les plus touchés.