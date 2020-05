Jean-Michel Aulas dépose deux recours

Pas question pour Jean-Michel Aulas de baisser les bras, le président de l’OL espère toujours que la Ligue de Football Professionnel revienne sur sa décision et relance la saison.



Il l’a répété ce jeudi sur le plateau de l’Equipe du Soir “Nous avons d’abord demandé à examiner une possible reprise de l’activité. La décision de la ministre des Sports est basée sur une date du 3 août qui n’existe pas à l’UEFA. On peut examiner en détail avec le Premier Ministre et le ministre de la Santé le protocole sanitaire validé par tous les pays européens et voir s’il y a une possibilité de reprise. “



Le président de l’OL a déposé deux recours après la fin de la saison, le premier pour une reprise et le second pour le classement. Lyon est 7e et n’est donc pas qualifié pour les compétitions européennes.