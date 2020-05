Jean-Michel Aulas écrit aux parlementaires

La décision d’arrêter la Ligue 1 ne passe toujours pas pour Jean-Michel Aulas. Le président de l’Olympique Lyonnais a cette fois décidé d’envoyer une lettre aux sénateurs et députés pour tenter de se faire entendre.



Jean-Michel Aulas estime que “d’autres scénarios de reprise” auraient pu être discutés pour permettre à la saison 2019-2020 de se conclure.

Dans cette lettre, le patron de l’OL s’en prend directement au gouvernement et à la Ministre des Sports « par ailleurs, Madame la ministre des Sports a annoncé que si elle avait eu 3 ou 4 propositions sur la table différentes et bien voilà on aurait peut-être acté les choses différemment. Or, je me permets de vous rappeler qu’il existait d’autres scénarios permettant de redémarrer début août notamment via un système de play-offs. »

«Je pense qu’on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif.»

«Je vous propose que vous puissiez solliciter Madame la ministre des Sports sur le fait qu’il est toujours possible de revenir sur sa position pour terminer la saison dans les semaines à venir et se laisser du temps pour décider définitivement selon l’évolution de la situation sanitaire»

Pour rappel, Jean-Michel Aulas a aussi engagé deux recours devant le tribunal administratif concernant l’arrêt prématuré du Championnat. Les recours portent sur la fin prématurée de la saison en cours ainsi que sur le mode de calcul du classement après la 28e journée, la dernière disputée.

Car avec le mode de calcul instauré, l’OL, actuellement classé à la 7e place, pourrait ne pas participer à une coupe d’Europe la saison prochaine.