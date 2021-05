Jeep Élite : duel de haut de tableau entre l’ASVEL et Strasbourg

L’ASVEL doit confirmer sa forme olympique face à Strasbourg. Sur sept victoires de rang en Jeep Élite, les Villeurbannais retrouveront la dernière équipe à les avoir battu en championnat (98-95, le 27 avril dernier) ce jeudi à l’Astroballe.



Après avoir largement dominé Monaco (1e) samedi (92-68), les hommes de T.J. Parker ont enchaîné ce lundi sur le parquet de Bourg-en-Bresse (79-70). Un match compliqué où les Villeurbannais ont finalement pris le large dans le troisième quart-temps. L’ASVEL reste donc sur deux brillants succès, respectivement contre le premier et le cinquième de Jeep Élite.



Troisièmes au classement, les Rhodaniens devront consolider cette place sur le podium contre des Strasbourgeois qui, en raison de la Ligue des champions, n’ont plus joué en Jeep Élite depuis le 30 avril dernier. La SIG s’est imposée en quart de finale contre Tenerife (86-88) avant de s’incliner en demi-finale de la compétition européenne face à San Pablo (81-70). Les Alsaciens auront à cœur de se relancer en championnat dans un match déterminant pour la course aux play-offs.



À noter que l’ASVEL va retrouver une partie de son public dès ce jeudi. Pour respecter la jauge imposée par la législation (800 spectateurs), la priorité sera donnée aux abonnés et partenaires.



ASVEL – Strasbourg, coup d’envoi à 18h30. Un match que vous pourrez suivre sur Tonic Radio.

