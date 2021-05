Jeep Élite : l’ASVEL se déplace à Pau-Orthez ce samedi

On se demande bien qui va pouvoir stopper la folle série de l’ASVEL en championnat. Sur huit victoires de suite, les Villeurbannais iront à Pau ce samedi (18h30) pour disputer un match en retard de la 14e journée de Jeep Élite.



Après avoir successivement battu deux équipes du haut de tableau, Monaco (1e) et Bourg-en-Bresse (5e), le club villeurbannais a fait tomber ce jeudi Strasbourg (4e), son dauphin au classement.



Très probablement galvanisés par le retour d’une partie de leurs supporters (environ 800 personnes présentes à l’Astroballe), les hommes de T.J. Parker ont brillé en première mi-temps avec deux premiers quart-temps de grande qualité (22 points d’avance). Des Villeurbannais qui ont vu des Strasbourgeois revenir à huit points en seconde période, avant de finalement rectifier le tir et de s’imposer avec douze points d’avance (87-75).



De l’autre côté, l’Elan Béarnais reste sur une large défaite contre Nanterre jeudi (115-77). Quatorzièmes au classement, les Palois auront à cœur de montrer un autre visage contre l’ASVEL. À noter que la dernière rencontre entre les deux équipes s’était soldée par un succès du club de Tony Parker à l’Astroballe (106-90).