Jeep Élite : l’ASVEL tombe contre Boulogne-Levallois à l’Astroballe !

L’ASVEL s’est incliné ce dimanche pour la première fois de la saison en championnat sur son parquet contre Boulogne-Levallois, en clôture de la 22e journée de Jeep Élite.



Grosse sensation ce dimanche soir ! Le leader villeurbannais est tombé à l’Astroballe. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont buté sur une très belle équipe francilienne. À l’image de Rob Gray (22 points) et David Michineau (20 points), les Parisiens ont fait preuve de culot et de talent pour se relancer dans la course au podium.



Les coéquipiers de David Lighty devront quant à eux se relancer dès mardi face à Chalon-sur-Saône à l’occasion de la 23e journée du championnat et avant le début de la Leaders Cup (14 au 16 février à Paris).