Jeep Elite, PRO B… pas de reprise avant septembre

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a pris des décisions concernant l’avenir des différentes compétitions. Dans un communiqué, la LNB a annoncé que les compétitions de Jeep Élite et Pro B 2019/2020, actuellement suspendues, « ne pourront pas reprendre avant le mois de septembre ».

Autre décision, « les groupes de travail déjà à l’œuvre et regroupant l’ensemble des parties prenantes au basket professionnel doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison ». Ce sera donc à eux de trancher entre un arrêt définitif de la saison et d’en déterminer les conditions, ou de décider d’une reprise à partir de septembre.

Ces groupes de travail auront aussi pour rôle de réfléchir et proposer le format de la compétition pour la saison 2020/2021. Ils doivent présenter un ou plusieurs scénarios. Des décisions devraient être prises très bientôt car ces propositions seront envoyées au Comité Directeur avant la fin du mois d’avril, et présentés en Assemblée Générale pour approbation.



Pour rappel, Monaco, l’ASVEL et Dijon sont en tête de la Jeep Élite.