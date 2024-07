Jeux olympiques : Nicolas Gestin remporte la médaille d’or sur le slalom en canoë-kayak

Le Français Nicolas Gestin a été sacré champion olympique sur le slalom en canoë-kayak ce lundi. Il est le 4e français à avoir réussi à remporter une médaille d'or après l'équipe de rugby à 7, Pauline Ferrand-Prévot en VTT et Léon Marchand en natation. C'est grâce à une course exceptionnel qu'il s'est imposé avec plus de 5 secondes d'avance sur le second. Le canoéiste de 24 ans s'est imposé devant une légende de cette discipline, Tony Estanguet, qui est le patron du comité d'organisation de Paris 2024.