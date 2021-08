Jeux Paralympiques de Tokyo : 16 médailles en deux jours pour la France, les athlètes lyonnais brillent… Le résumé du week-end

La quatrième et la cinquième journée ont souri aux athlètes français ce week-end lors des Jeux Paralympiques de Tokyo. 16 breloques ont été glanées par l’équipe de France en l’espace de deux jours, ce qui porte le total à 29 médailles pour le clan tricolore jusqu’à présent. Les sportifs lyonnais se sont particulièrement mis en valeur le samedi. Résumé d’un week-end riche en émotions pour la délégation française.



Neuf médailles pour la France le samedi…



Samedi, pour sa première participation, la Lyonnaise Annouck Curzillat (et sa guide, Céline Bousrez) a remporté la médaille de bronze sur l’épreuve du triathlon. Deux pongistes rhodaniens ont également terminé sur la troisième marche du podium. Licencié au club de Sainte-Foy-les-Lyon, Maxime Thomas a décroché sa quatrième médaille en autant de participations, tandis qu’Anne Barnéoud a remporté sa première médaille individuelle dans sa discipline. Membre du club de Gerland, elle avait déjà obtenu une médaille par équipe il y a 13 ans à Pékin.



Parmi les autres médailles françaises de ce samedi, trois autres podiums ont été obtenus en tennis de table. Lucas Créange et Khu Kamkasomphou décrochent le bronze alors que la jeune Léa Ferney (17 ans) a obtenu l’argent. En triathlon, Alexis Hanquinquant ramène le troisième titre paralympique à la délégation française. Enfin, Marie-Amélie Le Fur termine deuxième de l’épreuve saut en longueur et le duo formé par Raphaël Beaugillet et François Pervis a pris la médaille de bronze du kilomètre en tandem.



… Et sept ce dimanche !



Une médaille d’argent et six de bronze, voici le bilan de ce dimanche pour le clan tricolore. Nouvelle médaille d’argent en tennis de table pour Matéo Bohéas. En aviron, la France a décroché deux médailles de bronze ce dimanche avec Nathalie Benoit en skiff PR1W1x. Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto, Margot Boulet et Robin le Barreau ont également brillé sur le quatre barré mixte. Les quatre autres médailles de bronze ont été glanées par Souhad Ghazouani en haltérophilie, Trésor Makounda au 400m en athlétisme, Hélios Latchoumanaya en judo. Enfin, Damien Tokatlian, Maxime Valet et Romain Noble, obtiennent la troisième place lors de la compétition d’escrime fauteuil.