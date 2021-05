JO de Tokyo : des rendez-vous de vaccination pour les sportifs français

La Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé que la quasi-totalité des 1 400 athlètes et accompagnateurs de la délégation française pour les JO de Tokyo ont un rendez-vous de vaccination.

Même si le doute persiste toujours quant au possible déroulement des JO à Tokyo face à la remontée du Covid-19, les Japonais font tout pour recevoir les sportifs. Par ailleurs, la Ministre des Sports a affirmé qu’il n’y avait “pas eu de réticences” des sportifs pour la vaccination car ils savent que c’est “leur santé qui est en jeu”.

Elle ajoute qu’elle se doit “d’être positive aujourd’hui” et “d’encourager nos sportifs et les entraîneurs et fédérations qui se préparent activement pour participer à ces Jeux.” car selon elle “ces Jeux sont indispensables (…) pour que nos jeunes puissent acquérir leurs premières armes”.