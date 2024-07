JO: des policiers et militaires de Saône et Loire appelés en renfort

À l'occasion des Jeux olympiques, les gendarmes de Saône-et-Loire sont nombreux à être mobilisés en renfort. Sur un effectif d'environ 750 militaires, 150 sont actuellement engagés à Paris pour sécuriser les olympiades, accompagnés de 85 policiers envoyés par la direction départementale de la police nationale. Cette présence est plus conséquente que pour les Jeux paralympiques, où 50 militaires et 44 policiers du département seront mobilisés. Bien que les effectifs de la gendarmerie soient plus importants dans le département qu'en été habituel, grâce aux permissions restreintes durant cette période estivale, une cinquantaine de militaires supplémentaires sont présents. Le service départemental du renseignement territorial est également impacté par l'événement, avec une dizaine de fonctionnaires envoyés en renfort.

ML