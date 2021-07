JO : deux nouvelles médailles

C’est la première médaille olympique pour le triathlon français ! Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis ont remporté la médaille de bronze derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, dans la nuit de vendredi à samedi lors de l’épreuve du relais mixte. Depuis 2000 et l’arrivée du triathlon aux JO l’équipe de France courrait après une médaille.

Ils ajoutent une quatorzième médaille au compteur français à Tokyo.

Le compteur qui n’est pas resté figé à 14 pendant très longtemps, puisqu’en voile (RS:X) Charline Picon a remporté la médaille d’argent. la Française a survolé la medal race. Mais ce n’est pas suffisant pour obtenir la première place puisque la Chinoise Lu Yunxiu a terminé 3e et s’empare de l’or au total des points.

Charline Picon ne conserve pas son titre gagné à Rio, mais elle rapporte une 15e médaille à la France.